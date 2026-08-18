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Sky Cube 18/8 - Cisgiordania, da dove nasce l'escalation?

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La presenza dei coloni israeliani, tra violenze, operazioni militari e comunità palestinesi sotto pressione è una delle questioni centrali della crisi in Medioriente. Ma da dove nasce questa escalation e perché è così difficile fermarla? In questa puntata di Sky Cube, Chiara Martinoli ne parla con Flavia Cappellini

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