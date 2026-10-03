Mosca invita diplomatici occidentali a lasciare Kiev

Le forze armate russe continueranno a sferrare massicci attacchi contro obiettivi militari a Kiev e in altre città ucraine. L'avviso di Mosca è perentorio: al personale diplomatico straniero viene chiesto ancora una volta di lasciare la capitale ucraina. Kiev è bersaglio principale dei raid: il sindaco Vitali Klitschko parla di una situazione estremamente drammatica. Un nuovo attacco ha infatti colpito il ponte nord.
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