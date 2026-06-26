Caldo record in Europa, vittime e crisi climatica globale

L'Europa nella morsa di una violenta ondata di calore che sta colpendo la zona occidentale con temperature record. Decine di vittime, blackout elettrici, scuole chiuse e disagi nei trasporti. Secondo il World Weather Attribution, il cambiamento climatico ha reso l’evento molto più intenso, con temperature fino a 3,5°C superiori rispetto al 1976. Ospedali sotto pressione e allerta sanitaria in crescita mentre aumentano le notti tropicali e il rischio per la popolazione. Le autorità invitano alla prudenza e a limitare l’esposizione nelle ore più calde nei prossimi giorni.