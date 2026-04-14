Infine, la vittoria di Magyar e l’uscita di scena di Orban privano la Russia di un Paese politicamente vicino all’interno dell’Unione. La reazione di Mosca non è stata positiva: “Questo non farà altro che accelerare il collasso dell'Ue, verificate se ho ragione tra 4 mesi”, ha detto Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato di Putin a Washington. Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che la Russia non si congratulerà con il vincitore delle elezioni ungheresi, Peter Magyar, perché l'Ungheria è "un Paese non amico che sostiene le sanzioni" contro Mosca. E anche il nuovo leader di Budapest ha certificato il cambio di orientamento: “Non chiamerò Vladimir Putin. Spero che sia costretto a mettere fine alla guerra in Ucraina. Tutti sanno" che Kiev "è la vittima di questo conflitto”, ha sentenziato.



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