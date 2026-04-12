Peter Magyar si dichiara un credente convinto ed è un ex adepto di Fidesz, il partito dell’ormai ex primo ministro Viktor Orban. Il suo ingresso nel sistema politico è stato comunque graduale, e la svolta è arrivata nel 2006 quando ha sposato la compagna di partito Judit Varga, che diventerà in seguito ministra della Giustizia. Quando la carriera della moglie lo porta a Bruxelles, anche lui entra nel circuito delle istituzioni europee.