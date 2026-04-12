Oltre 8,1 milioni di cittadini sono chiamati al voto oggi in Ungheria per le elezioni parlamentari. I seggi restano aperti fino alle 19, poi inizia lo spoglio. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar. Si tratta di un voto storico, che potrebbe chiudere i sedici anni di governo di Orban e aprire la strada a Magyar. Sono elezioni considerate storiche anche per il futuro delle relazioni con Bruxelles, a 23 anni esatti dal sì all'Unione europea.

Il sistema elettorale ungherese assegna 199 seggi: 106 nei collegi uninominali con sistema maggioritario, 93 attraverso liste nazionali e delle minoranze. La soglia di sbarramento è fissata al 5%. Vola l’affluenza: alle 13 è al 54,14%, contro il 40% registrato quattro anni fa. I due sfidanti hanno già votato. Orban: “Sono giovane, non è la mia ultima elezione. Sono qui per vincere”. Magyar: “Il nostro partito vincerà, l'unica incognita è se con una maggioranza semplice, o con quella assoluta”.

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