Elezioni Ungheria, sfida tra Orban e Magyar: si vota fino alle 19. Vola l’affluenza. LIVE
Oltre 8,1 milioni di cittadini ungheresi sono chiamati al voto per le elezioni parlamentari. I seggi restano aperti fino alle 19, poi inizia lo spoglio. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar. Si assegnano 199 seggi. Alle 13 affluenza al 54,14%, contro il 40% di quattro anni fa. Orban: “Sono qui per vincere”. Magyar: “Il nostro partito vincerà”
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Oltre 8,1 milioni di cittadini sono chiamati al voto oggi in Ungheria per le elezioni parlamentari. I seggi restano aperti fino alle 19, poi inizia lo spoglio. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar. Si tratta di un voto storico, che potrebbe chiudere i sedici anni di governo di Orban e aprire la strada a Magyar. Sono elezioni considerate storiche anche per il futuro delle relazioni con Bruxelles, a 23 anni esatti dal sì all'Unione europea.
Il sistema elettorale ungherese assegna 199 seggi: 106 nei collegi uninominali con sistema maggioritario, 93 attraverso liste nazionali e delle minoranze. La soglia di sbarramento è fissata al 5%. Vola l’affluenza: alle 13 è al 54,14%, contro il 40% registrato quattro anni fa. I due sfidanti hanno già votato. Orban: “Sono giovane, non è la mia ultima elezione. Sono qui per vincere”. Magyar: “Il nostro partito vincerà, l'unica incognita è se con una maggioranza semplice, o con quella assoluta”.
Gli approfondimenti:
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Orban: “Sono qui per vincere”
Il premier ungherese Viktor Orban ha votato in mattinata a Budapest. "Sarà la mia ultima elezione? Sono giovane, non è la mia ultima elezione. Sono qui per vincere", ha detto ai giornalisti. "La decisione del popolo deve essere rispettata", ha aggiunto. Interpellato sull'ipotesi di congratularsi con il rivale Peter Magyar in caso di sconfitta, poi, ha replicato: "Congratularmi? Lo faccio sempre, ci sono regole civili".
Seggi aperti fino alle 19
I seggi per le elezioni in Ungheria resteranno aperti fino alle 19, poi inizierà lo spoglio: dopo le prime proiezioni, risultati più ufficiali sono attesi nella notte. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar.
Voto storico anche per i rapporti con l’Ue
Quello di oggi è un voto importante anche per i rapporti futuri tra Ungheria e Unione europea. Il Paese, infatti, oggi sceglie tra Viktor Orban e Peter Magyar esattamente 23 anni dopo il sì all'Ue. Lo ricordano diverse testate locali, nel giorno di un'elezione considerata storica anche per il futuro delle relazioni tra Budapest e Bruxelles. Al referendum del 2003 la scelta fu netta: l'83,76% dei votanti si espresse a favore dell'ingresso nell'Ue, contro il 16,24% di contrari. A pesare, però, fu una partecipazione limitata, con un'affluenza ferma al 45,62% degli aventi diritto. Oggi il quadro appare più sfumato. La maggioranza degli ungheresi resta favorevole all'Ue, ma i dubbi su integrazione ed euro sono aumentati. Secondo un sondaggio del Centro di ricerca 21, oltre un terzo degli elettori filogovernativi sarebbe pronto a votare per la cosiddetta Hexit, il divorzio dall'Ue.
Affluenza record
L'affluenza alle urne in Ungheria resta ai massimi anche a metà giornata e sfiora il 55%. Alle 13, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale, ha votato il 54,14% degli elettori, confermando una partecipazione eccezionale. Il dato segna un netto balzo rispetto al 2022, quando alla stessa ora si era fermato attorno al 40%. Le urne chiuderanno alle 19.
Le dichiarazioni di Orban e Magyar
Elezioni Ungheria, Orban: Non mia ultima elezione. Magyar: VinceremoVai al contenuto
Il sistema elettorale ungherese
In Ungheria c’è un sistema elettorale misto: dei 199 seggi in Parlamento, 106 vengono assegnati nei collegi uninominali con sistema maggioritario, mentre i restanti 93 sono distribuiti con metodo proporzionale e meccanismi di compensazione attraverso liste nazionali e delle minoranze. La soglia di sbarramento è fissata al 5%. Il nodo è nel peso dei voti. Nei collegi meno popolosi, spesso rurali e favorevoli a Viktor Orban, bastano anche 50-60mila elettori per eleggere un deputato. Nelle aree urbane, dove l'opposizione è più forte, possono servire fino a 90-100mila voti per ottenere lo stesso seggio. Un sistema ridisegnato dopo il 2010 che tende ad amplificare il vantaggio del partito di governo. Per cambiare davvero gli equilibri servono i due terzi del Parlamento, cioè almeno 133 seggi su 199. Alle elezioni del 2022, Viktor Orban ottenne 135 seggi.
Affluenza ai massimi storici
L'affluenza in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale, per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha già votato il 37,98% degli elettori, pari a 2.858.892 persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato quattro anni fa. Il trend era emerso già nelle prime ore: alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022. Nel 2022 l'affluenza finale si fermò al 69,59%. Quest'anno le previsioni indicano la possibilità di superare nettamente la soglia del 70%.
La sfida tra Orban e Magyar
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Le elezioni in Ungheria
Oltre 8,1 milioni di cittadini sono chiamati al voto oggi in Ungheria per le elezioni parlamentari. I seggi restano aperti fino alle 19, poi inizia lo spoglio. La sfida è tra il presidente uscente Viktor Orban e il leader dell'opposizione Peter Magyar. Si tratta di un voto storico, che potrebbe chiudere i sedici anni di governo di Orban e aprire la strada a Magyar. Sono elezioni considerate storiche anche per il futuro delle relazioni con Bruxelles, a 23 anni esatti dal sì all'Unione europea.