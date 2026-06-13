E' di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale. Lo rende noto su Telegram il govenatore di Krasnodar Krai, Veniamin Kondratyev, precisando che l'attacco ha danneggiato le installazioni portuali di Temryuk nel distretto del mare di Azov, nei pressi dello stretto di Kerch che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea, occupata da Mosca dal 2014. "Un incendio è divampato in un terminal marittimo ed una persona è rimasta uccisa", ha scritto il governatore, aggiungendo che altre tre sono rimaste ferite e quasi cento hanno partecipato alle operazioni per domare l'incendio. L'esercito russo ha detto di aver abbattuto la notte scorsa un totale di 177 droni ucraini.