"Ecco perché dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza. Ed è proprio di questo che discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, e successivamente al vertice del Consiglio europeo e al vertice della NATO ad Ankara", ha scritto su X il presidente ucraino. Martedì al vertice del G7 a Evian in Francia Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due
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“Il destino dell'Europa si decide qui, ecco perché dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con la garanzia della sicurezza. Ed è proprio di questo che discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, e successivamente al vertice del Consiglio europeo e al vertice della NATO ad Ankara", ha scritto su X il presidente ucraino. Martedì al vertice del G7 a Evian in Francia Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due.
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G7: bilaterali Trump con Macron, Modi e Al Sisi non con Zelensky
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrà una serie di incontri bilaterali con i leader di Francia, Egitto, India, Qatar ed Emirati Arabi Uniti a margine del vertice del G7 a E'vian, in Francia. Al momento non ha in programma un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo annuncia la Casa Bianca. Trump partira' per la Francia lunedi' mattina presto, dopo la conclusione dell'evento di arti marziali miste UFC di domani che si terrà sul prato della Casa Bianca per celebrare l'ottantesimo compleanno del presidente americano. "Il presidente Trump incontrera' i leader del G7 per discutere di questioni chiave di comune interesse, tra cui la crescita e lo sviluppo economico, la resilienza delle catene di approvvigionamento, l'immigrazione clandestina e l'intelligenza artificiale", ha dichiarato ai giornalisti un alto funzionario dell'amministrazione statunitense. Al suo arrivo in Francia, Trump terra' il suo primo incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, seguito da un benvenuto ufficiale e una cena di lavoro con i leader del G7. Martedi', Trump partecipera' a una sessione di lavoro con i leader del G7, alla quale e' stato invitato anche Zelensky. Entrambi saranno presenti all'incontro ma per ora non e' previsto un incontro bilaterale separato tra i due. L'ultimo incontro tra Trump e Zelensky risale a dicembre dello scorso anno, quando si incontrarono nella residenza repubblicana di Mar-a-Lago, in Florida. Sempre martedi', Trump ha in programma incontri privati separati con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prima di partecipare a una cena con i leader del G7 e del Medio Oriente. Mercoledi', Trump incontrera' il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro indiano Narendra Modi a E'vian e, prima di lasciare la Francia, sarà ospitato da Macron per cena alla Reggia di Versailles.
Zelensky: 'il destino dell'Europa si decide in Ucraina e su come finirà la guerra'
"Tra tutte le nazioni europee che hanno già aderito all'Unione europea o vedono tale prospettiva per sé, l'Ucraina è quella che sta compiendo i maggiori sacrifici per l'Europa. Non stiamo semplicemente attuando riforme interne, né stiamo semplicemente attraversando una trasformazione. Stiamo lottando per il nostro Stato, per la nostra indipendenza e per il nostro diritto di scegliere il nostro cammino e di essere Europa". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "E questo nostro diritto è allo stesso tempo il diritto di ogni nazione nella nostra regione. Stiamo lottando per la nostra libertà e per la loro, per l'Europa per noi e per loro, per i Paesi baltici e per la Polonia, per l'Ungheria e la Slovacchia, per la Romania e la Moldavia, e per i popoli del Caucaso - prosegue Zelensky -. È per questo che il destino dell'Europa si decide qui, si decide in Ucraina, in questa guerra, e su come questa guerra finirà, e se la Russia avrà ancora la forza e la volontà dopo questa guerra di minacciare l'esistenza dell'Ucraina e degli altri suoi vicini, e l'intera Europa". Zelensky infine precisa che "è per questo che dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con garanzie di sicurezza. E questo è ciò di cui discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, e successivamente al vertice del Consiglio europeo e a quello della Nato ad Ankara".