Guerra Ucraina, nuovi raid russi: 4 morti a Kiev, 5 a Kharkiv. LIVE

Nella Capitale i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città causando almeno quattro vittime e oltre venti feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'Unesco. Cinque soccorritori dei servizi di emergenza sono morti a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi
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Nella Capitale i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della città causando almeno quattro vittime e oltre venti feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, parte di un complesso ortodosso patrimonio mondiale dell'Unesco. Cinque soccorritori dei servizi di emergenza sono morti a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi.
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Kallas: "Non c'è l'unanimità necessaria per sanzionare Ben-Gvir"
"Molti Paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir ma dalla consultazioni informali che ho avuto con gli Stati membri non c'è la necessaria unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando in Lussemburgo per il Consiglio affari esteri.
Vertici Ue: "Bene l'accordo Usa-Iran, ora attuarlo in pieno"
L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Usa-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima. È quanto dichiarano i vertici dell'Ue Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas nelle loro dichiarazioni. "Ora le armi devono tacere e le divergenze in sospeso devono essere risolte con mezzi pacifici, in conformità con il diritto internazionale", ha notato Costa, presidente del Consiglio Europeo. "È fondamentale per la stabilità regionale e l'economia globale, apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente", ha detto Von der Leyen. "Siamo a una potenziale svolta", ha concluso Kallas.
Sono 9 i morti nei raid russi su Kiev e Kharkiv
Almeno nove persone sono morte in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. Il bilancio piu' pesante e' stato registrato a Kiev, dove i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale causando almeno quattro vittime e oltre venti feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, parte del complesso ortodosso della Lavra delle Grotte di Kiev, patrimonio mondiale dell'Unesco. Altre cinque persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumy. Sul fronte opposto, almeno tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, circa 200 chilometri a sud di Mosca.Le nuove violenze arrivano mentre in Medio Oriente si è aperta una prospettiva di pace dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran. Sul conflitto tra Russia e Ucraina, invece, i negoziati restano in stallo e non si registrano progressi verso un cessate il fuoco duraturo.
Ucraina, 18 feriti a Kiev e incendio in un monastero ortodosso colpito da raid russi
Uno dei luoghi di culto del famoso complesso del Monastero delle Grotte di Kiev (Kyievo-Pecherska Lavra) è in fiamme a seguito del massiccio attacco sferrato stanotte contro la capitale ucraina, hanno annunciato le autorità locale mentre diverse grandi città sono nel mirino delle forze russe. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato un incendio sul tetto della Cattedrale dell'Assunzione, una delle chiese del rinomato complesso cristiano ortodosso. Il capo dell'amministrazione militare locale Timur Tkachenko ha condannato l'attacco definendolo un "colpo diretto" contro il sito. "Chiediamo preghiere per salvare questo santuario dalla distruzione", ha dichiarato il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa ucraina, denunciando l'accaduto come un "crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo". Klitschko ha anche riferito di 18 feriti, 11 dei quali ricoverati in ospedale, e che 140.000 residenti della zona nord di Kiev sono rimasti senza elettricità.
Ucraina, 5 morti e 5 feriti in raid aerei russi su Kharkiv
Raid aerei russi sulla città ucraina di Kharkiv hanno ucciso almeno cinque soccorritori, hanno annunciato stanotte le autorità locali mentre diverse grandi città del Paese inclusa la capitale Kiev sono state colpite da massicci attacchi. "Cinque soccorritori dei servizi di emergenza statali sono stati uccisi da ripetuti raid aerei russi mentre combattevano gli incendi; almeno altri cinque sono rimasti feriti", ha scritto su Telegram il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko.
Ucraina, il bilancio dei raid russi su Kiev sale ad almeno 4 morti
E' salito ad almeno quattro morti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito la capitale ucraina Kiev, rendono noto le autorità locali.