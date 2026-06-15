Guerra Ucraina, nuovi raid russi: 4 morti a Kiev, 5 a Kharkiv. LIVE

Almeno nove persone sono morte in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. Il bilancio piu' pesante e' stato registrato a Kiev, dove i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale causando almeno quattro vittime e oltre venti feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, parte del complesso ortodosso della Lavra delle Grotte di Kiev, patrimonio mondiale dell'Unesco. Altre cinque persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv durante una serie di attacchi missilistici russi. Feriti sono stati segnalati anche nelle regioni di Dnipro e Sumy. Sul fronte opposto, almeno tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula, circa 200 chilometri a sud di Mosca.Le nuove violenze arrivano mentre in Medio Oriente si è aperta una prospettiva di pace dopo l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran. Sul conflitto tra Russia e Ucraina, invece, i negoziati restano in stallo e non si registrano progressi verso un cessate il fuoco duraturo.