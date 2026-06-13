Intesa a un passo tra Usa e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. 'È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace', annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto 'da remoto' nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz (I PUNTI DELL'ACCORDO). Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran: 'Fake news, si rimetta in riga!'. Poi l'attacco a Europa e G7: 'Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto'. Tweet del ministro degli Esteri iraniano Araghchi: 'Mai così vicini, ora basta speculazioni'. E il tycoon lo riposta su Truth. Le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes.

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