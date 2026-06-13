Intesa a un passo tra Usa e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. 'È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace', annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto 'da remoto' nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz
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Intesa a un passo tra Usa e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. 'È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace', annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto 'da remoto' nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz (I PUNTI DELL'ACCORDO). Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran: 'Fake news, si rimetta in riga!'. Poi l'attacco a Europa e G7: 'Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto'. Tweet del ministro degli Esteri iraniano Araghchi: 'Mai così vicini, ora basta speculazioni'. E il tycoon lo riposta su Truth. Le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes.
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Araghchi: una volta finalizzata la bozza sarà firmata da remoto
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato oggi che, una volta finalizzata, la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata "a distanza", il che potrebbe accadere "nei prossimi giorni". "Non appena saranno completate le fasi finali dei nostri negoziati, questo accordo sarà firmato e annunciato. La firma avverrà inizialmente in modalità digitale. Ciascuna parte firmerà a distanza. Dopodiché, verrà annunciato che questo memorandum d'intesa è stato firmato da entrambe le parti", ha affermato Araghchi in un'intervista alla televisione di stato. "Questo potrebbe accadere nei prossimi giorni. Sono molto fiducioso."
Usa, 'abbattuti diversi droni iraniani contro navi commerciali ad Hormuz'
L'Iran ha lanciato "diversi droni d'attacco unidirezionali nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz", secondo quanto ha riferito il Comando centrale militare Usa (Centcom). Le forze statunitensi "li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico attraverso lo Stretto prosegue senza ostacoli. Il corridoio commerciale internazionale rimane aperto al transito", si legge in post un X.