Perché ora l'Iran può trattare con gli Usa da una posizione di forza

L'escalation militare delle ultime ore ha rimesso in discussione ogni prospettiva di pace. Trump minaccia nuovi attacchi e parla di controllo delle infrastrutture energetiche iraniane. La Casa Bianca, però, si trova davanti a limiti politici e strategici che rendono difficile un ulteriore coinvolgimento sul terreno. Teheran, invece, sembra poter sostenere più a lungo un confronto prolungato. Una situazione che rischia di trasformare il conflitto in una guerra che può protrarsi ancora a lungo.