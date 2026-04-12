Elezioni Ungheria, da von der Leyen a Macron e Meloni: le reazioni alla vittoria di MagyarMondo
Introduzione
Dopo 16 anni al potere, Viktor Orban è stato sconfitto alle elezioni: a vincere la contesa elettorale è stato il partito Tisza guidato da Peter Magyar. E sono molte le reazioni arrivate dal mondo politico, sia internazionale sia italiano, per il cambio alla guida del governo a Budapest.
Quello che devi sapere
Von der Leyen: “Cuore Europa batte più forte in Ungheria”
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha scritto su X che “stasera il cuore dell'Europa batte più forte in Ungheria”, commentando la vittoria di Peter Magyar su Viktor Orban.
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Meloni si complimenta con Magyar: “Continueremo a collaborare”
"Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Italia e Ungheria sono nazioni legate da un profondo legame di amicizia e sono certa che continueremo a collaborare con spirito costruttivo nell'interesse dei nostri popoli e delle comuni sfide a livello europeo e internazionale".
Macron: “Insieme per Europa più sovrana”
Emmanuel Macron è stato tra i primi a congratularsi con Peter Magyar per la sua vittoria. In un post su X il presidente francese ha scritto: "Ho appena avuto un colloquio con Peter Magyar per congratularmi con lui per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta la vittoria della partecipazione democratica, dell'attaccamento del popolo ungherese ai valori dell'Unione Europea e per l'Ungheria in Europa". "Insieme facciamo avanzare un'Europa più sovrana, per la sicurezza del nostro continente, la nostra competitività e la nostra democrazia”, ha aggiunto.
Merz: “Ungheria ha deciso, collaboriamo per Europa forte“
“L’Ungheria ha deciso. Congratulazioni per l'elezione vinta, caro Peter Magyar. Non vedo l'ora di collaborare per un'Europa forte, sicura e soprattutto unita”, ha scritto su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Sanchez: “Oggi vincono l'Europa e i valori europei”
"Oggi vincono l'Europa e i valori europei. Congratulazioni a tutti i cittadini ungheresi per delle elezioni storiche. Desideroso di lavorare insieme, con Peter Magyar, per un futuro migliore per tutti gli europei”, ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.
Leader nordici e baltici si congratulano con Tisza
I leader nordici e baltici si congratulano con Tisza per la storica vittoria. Lo scrive il Guardian. Il norvegese Jonas Gahr Store lo saluta come "un risultato di grande importanza per tutta l'Europa", e lo svedese Ulf Kristersson lo definisce "una vittoria storica", che "segna un nuovo capitolo nella storia dell'Ungheria". Anche il presidente e il primo ministro della Lituania inviano le loro congratulazioni, così come il primo ministro della Lettonia.
Metsola: “Congratulazioni a Magyar”
“Congratulazioni al membro dell'Europarlamento Peter Magyar per la vittoria alle elezioni nazionali di oggi in Ungheria. Il posto dell'Ungheria è nel cuore dell'Europa”, ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
Zelensky: “Una schiacciante vittoria, pronti a collaborare”
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con Peter Magyar e il partito Tisza per "la loro schiacciante vittoria". In un post su X Zelensky ha scritto: "E' importante quando prevale un approccio costruttivo. L'Ucraina ha sempre cercato relazioni di buon vicinato con tutti in Europa e siamo pronti ad avanzare nella nostra cooperazione con l'Ungheria. L'Europa e ogni nazione europea devono rafforzarsi, e milioni di europei cercano cooperazione e stabilità. Siamo pronti per incontri e lavoro congiunto costruttivo a beneficio di entrambe le nazioni, nonché per la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa".
Schlein: “Il tempo delle destre è finito”
Tra le prime a intervenire la segretaria del PD, Elly Schlein: “Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito. Hanno vinto la libertà, la democrazia e la voglia d'Europa. Ha perso Orban e con lui ha perso Trump, e hanno perso Meloni e Salvini con i loro imbarazzanti video di supporto a Orban e alla sua autocrazia. É una bellissima notizia quella che arriva dall'Ungheria. È un vento di speranza e di cambiamento", ha aggiunto.
Renzi: “Orban KO, effetto Trump ma anche tocco magico Meloni”
"E dopo sedici anni Orban va KO. Dopo Canada e Australia, ecco l'effetto Trump anche in Ungheria. Ma non sottovalutiamo anche il tocco magico Meloni, ormai re Mida al contrario. La nostra premier ha sostenuto gli anti europeisti in Polonia, Spagna e Ungheria: per tre volte i suoi protetti hanno perso. Vince l'Europa, perdono i Maga. Ma che splendida domenica!”, ha scritto sui suoi social il leader di Italia Viva Matteo Renzi.
Calenda: “Grande giornata, liberiamola dai servi di Putin”
"Una grande giornata per l'Europa e per chi vuole tenere la Russia lontana da noi! Complimenti a Magyar e al popolo ungherese. Avanti. Liberiamo l'UE dai servi di Putin (#Salvini)”, è stato il commento social del leader di Azione Carlo Calenda.
Lupi (Nm): “Con Magyar Europa più forte”
”Siamo fortemente ancorati ai principi ed ai valori del popolarismo europeo e, proprio per questo, riteniamo che la vittoria del conservatore moderato Magyar, espressione del Ppe, sia positiva e sia un tassello importante per continuare a costruire un'Europa più forte”, ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.
De Monte (FI):”Una bellissima festa di democrazia”
"La netta sconfitta di Orban e la schiacciante vittoria dell'opposizione vicina ai due terzi dei seggi in Parlamento segna una svolta storica non solo per il Paese magiaro ma per tutta la politica europea e per il sostegno all'Ucraina aggredita da Putin. Stasera è una bellissima festa di democrazia!”, ha detto la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.