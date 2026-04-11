Elezioni in Ungheria, sfida tra Orban e Magyar: cosa può succedere

A dimostrare il peso delle elezioni ungheresi è anche la mobilitazione degli ultraconservatori di tutto il mondo. A cominciare dal presidente americano Donald Trump che per la terza volta è tornato a dare il suo endorsement a Orban. "Andate a votare per Viktor Orban. È un vero amico, un combattente e un vincitore, e ha il mio completo e totale sostegno per la rielezione", ha scritto su Truth. L'interesse di Washington per la sorte di Orban hanno fatto muovere anche il vicepresidente JD Vance che, in visita nei giorni scorsi a Budapest, ha accusato l'Unione europea di interferenze nella politica ungherese. Bruxelles, in risposta, ha respinto le accuse.