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Ucraina, Mosca distrugge oltre 200 droni di Kiev nella notte. LIVE

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Intercettati dalla difesa aerea russa. I mezzi sono stati identificati sopra le regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tula e Ulyanovsk, la regione di Mosca, la Repubblica di Crimea, la Repubblica del Tatarstan e sul Mar d'Azov. Portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono "inaccettabili"

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Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono "inaccettabili". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei Paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Durante la notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 231 droni ucraini. I mezzi sono stati identificati sopra le regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tula e Ulyanovsk, la regione di Mosca, la Repubblica di Crimea, la Repubblica del Tatarstan e sul Mar d'Azov

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Governatore russo: "Due civili morti in un attacco ucraino a Bryansk"

Due civili sono morti in un attacco di artiglieria attribuito alle forze ucraine avvenuto ieri a  Suzemka, villaggio russo situato nella regione di confine di Bryansk: lo ha affermato su Telegram il governatore ad interim di questo territorio, Yegor Kovalchuk. Altre due persone sono rimaste ferite, ha aggiunto. 

La Russia individua e distrugge 231 droni ucraini

Durante la notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 231 droni ucraini. I mezzi sono stati identificati sopra le regioni di Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tula e Ulyanovsk, la regione di Mosca, la Repubblica di Crimea, la Repubblica del Tatarstan e sul Mar d'Azov. 

Attacco russo nel nord-est dell'Ucraina, una donna morta e una ferita

Una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco con drone russo nella regione di confine nord orientale ucraina di Sumy. Lo hanno riferito funzionari militari locali. "Purtroppo, una donna di 44 anni è rimasta uccisa nell'attacco... Un'altra donna, di 33 anni, ha riportato gravi ferite. I medici stanno prestando le cure necessarie", ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov. Un edificio non residenziale di tre piani è stato gravemente danneggiato dall'attacco, ha aggiunto. 

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