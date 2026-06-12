Ucraina, Mosca distrugge oltre 200 droni di Kiev nella notte. LIVE

Una donna è rimasta uccisa e un'altra ferita in un attacco con drone russo nella regione di confine nord orientale ucraina di Sumy. Lo hanno riferito funzionari militari locali. "Purtroppo, una donna di 44 anni è rimasta uccisa nell'attacco... Un'altra donna, di 33 anni, ha riportato gravi ferite. I medici stanno prestando le cure necessarie", ha dichiarato su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov. Un edificio non residenziale di tre piani è stato gravemente danneggiato dall'attacco, ha aggiunto.