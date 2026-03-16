Nigeria, diversi attentati suicidi a Maidugur: morti e feriti

I combattenti di Boko Haram e del gruppo jihadista rivale Islamic State West Africa Province (ISWAP) hanno recentemente intensificato gli attacchi nel nord-est della Nigeria. La loro campagna durata 16 anni per stabilire un califfato nel Paese ha ucciso più di 40.000 persone e ne ha sfollate circa due milioni
Diverse esplosioni hanno scosso Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Dauda Iliya, addetto stampa del governo dello Stato di Borno, ha affermato che le autorità stanno lavorando per confermare le vittime delle deflagrazioni avvenute nel mercato principale della città e nell'ospedale universitario dell’Università di Maiduguri. Idris Suleiman Gimba, che lavora con la National Blood Service Commission, ha detto che c’è stata un'esplosione anche vicino all'ufficio postale. La polizia dello Stato di Borno ha dichiarato che sulle tre scene erano presenti squadre di bonifica degli esplosivi "in seguito a tre presunti attentati suicidi".
Gli attacchi
Maiduguri, città strategica nel nord-est del Paese, non subiva violenze di questo tipo da anni. Un altro attacco ha avuto luogo nella zona di Damboa, a sud di Maiduguri. I combattenti di Boko Haram e del gruppo rivale Stato Islamico della Provincia dell'Africa Occidentale (ISWAP) hanno recentemente intensificato i loro attacchi nel nord-est della Nigeria. Le loro sanguinose operazioni per instaurare un califfato nel Paese hanno causato, negli ultimi 16 anni, oltre 40.000 morti e circa due milioni di sfollati.