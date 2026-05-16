Australia, uomo muore attaccato da uno squalo al largo di Perth

Polizia e autorità locali hanno riferito che la vittima è stata morsa poco prima delle 10 del mattino ora locale da un esemplare lungo circa quattro metri, aggiungendo che "purtroppo non è stato possibile rianimarlo"

Non ce l’ha fatta l’uomo di 38 anni, attaccato oggi da un grande squalo bianco nelle acque dell'isola di Rottnest, al largo di Perth, nell'Australia Occidentale. Lo riferiscono la polizia e le autorità locali, che informano che la vittima è stata morsa poco prima delle 10 del mattino ora locale da un esemplare lungo circa quattro metri. "Purtroppo non è stato possibile rianimarlo", ha riferito la polizia. Il Dipartimento statale delle Industrie primarie e dello Sviluppo regionale ha invitato la popolazione alla massima cautela nelle acque attorno alla zona, una popolare destinazione turistica. Si tratta del primo attacco mortale di squalo in Australia Occidentale dal marzo dello scorso anno, quando un surfista fu mutilato al largo di una spiaggia isolata.

I precedenti

Secondo una banca dati che registra gli incontri tra squali e uomini, in Australia si sono verificati quasi 1.300 incidenti dal 1791, oltre 260 dei quali hanno avuto esito mortale. Prima di quest’ultimo episodio, era stato registrato il decesso di un ragazzo di 12 anni a gennaio dopo un attacco nella baia di Sydney. Quell'attacco era stato uno dei quattro registrati nell'arco di due giorni, circostanza che aveva spinto le autorità a chiudere decine di spiagge della città. Secondo gli scienziati australiani, dietro all'incremento degli attacchi potrebbe esserci l'aumento dell'affollamento delle acque e il rialzo delle temperature oceaniche che stanno modificando i modelli migratori degli squali.