Australia, morto un 12enne che era stato attaccato da uno squalo

Un ragazzino di 12 anni è morto in ospedale dopo essere stato sbranato da uno squalo. L'attacco era stato registrato nel porto di Sydney lo scorso fine settimana. Il giovane, Nico Antic, stava lottando tra la vita e la morte dopo essere stato colpito ad entrambe le gambe il 18 gennaio su una spiaggia del porto di Vaucluse, nella zona est di Sydney. In una dichiarazione rilasciata nelle scorse ore, i suoi genitori, Lorena e Juan, hanno confermato che il figlio è deceduto a causa delle ferite riportate. Lo segnala il " The Guardian ".

Il dolore della famiglia

"Siamo addolorati nel comunicarvi che nostro figlio, Nico, è morto", hanno riferito i genitori del 12enne in una dichiarazione congiunta. "Nico era un ragazzo allegro, amichevole e sportivo, con uno spirito gentile e generoso. Era sempre pieno di vita ed è così che lo ricorderemo. Il ragazzino, segnala ancora il Guardian, faceva parte del North Bondi Surf Life Saving Club e nel 2024 aveva ricevuto anche un premio destinato ai ragazzi sotto gli 11 anni. Domenica scorsa stava nuotando fuori dalla rete anti-squalo vicino a Shark Beach quando è stato attaccato da quello che si pensava fosse uno squalo leuca. Gli amici di Nico si sono precipitati ad aiutarlo, e almeno uno di loro si è tuffato in acqua per salvarlo, ha dichiarato lunedì il sovrintendente Joe McNulty del comando dell'area marina della polizia del NSW. L'incidente è stato il primo di quattro attacchi di squalo simili sulla costa del Nuovo Galles del Sud in 48 ore. Gli esperti hanno collegato il picco di attività degli animali alle intense piogge, che hanno riversato acqua sporca sulla costa e sulle spiagge.