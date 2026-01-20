Allarme attacchi squali in Australia, quattro in due giorni

Quattro attacchi in poco più di 48 ore. Le autorità hanno esortato bagnanti e surfisti a rimanere lontani dalle coste in alcune zone dell'Australia orientale. Tutte le spiagge settentrionali di Sydney sono state chiuse fino a nuovo avviso. Le piogge che hanno reso torbide le acque vengono indicate come la causa dell'insolita ondata di aggressioni nello stato del Nuovo Galles del Sud. "La qualità dell'acqua è così scarsa che favorisce l’attività degli squali leuca", ha dichiarato l'ente per la sicurezza delle acque Surf Life Saving New South Wales, esortando ad "andare in una piscina locale, perché al momento stiamo avvisando che le spiagge non sono sicure". "Gli squali, soprattutto quelli leuca, sono attratti dalle correnti d'acqua dolce per nutrirsi di pesci e animali morti mentre scendono dai fiumi", ha affermato Culum Brown della Macquarie University. "Date le incredibili piogge che abbiamo avuto ultimamente, il rischio di incontrare squali è alto. State fuori dall'acqua finche' non si schiarisce", ha avvertito.