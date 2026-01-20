Allarme attacchi squali in Australia, quattro in due giorni: chiuse le spiagge di SydneyMondo
Quattro attacchi in poco più di 48 ore. Le autorità hanno esortato bagnanti e surfisti a rimanere lontani dalle coste in alcune zone dell'Australia orientale. Tutte le spiagge settentrionali di Sydney sono state chiuse fino a nuovo avviso. Le piogge che hanno reso torbide le acque vengono indicate come la causa dell'insolita ondata di aggressioni nello stato del Nuovo Galles del Sud. "La qualità dell'acqua è così scarsa che favorisce l’attività degli squali leuca", ha dichiarato l'ente per la sicurezza delle acque Surf Life Saving New South Wales, esortando ad "andare in una piscina locale, perché al momento stiamo avvisando che le spiagge non sono sicure". "Gli squali, soprattutto quelli leuca, sono attratti dalle correnti d'acqua dolce per nutrirsi di pesci e animali morti mentre scendono dai fiumi", ha affermato Culum Brown della Macquarie University. "Date le incredibili piogge che abbiamo avuto ultimamente, il rischio di incontrare squali è alto. State fuori dall'acqua finche' non si schiarisce", ha avvertito.
Gli attacchi
Un surfista, nella costa centro-settentrionale è stato fortunato a cavarsela con ferite "lievi" dopo essere stato morso da uno squalo mentre cavalcava le onde. Si tratta della quarta aggressione in due giorni. Ieri, uno squalo ha morso le gambe di un uomo mentre faceva surf a Manly, lasciandolo in condizioni critiche. Poche ore prima, un undicenne era uscito illeso dall’attacco di uno squalo che gli aveva morso la tavola da surf circa 4 chilometri più a nord lungo la costa. Domenica pomeriggio, un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito mentre nuotava in una spiaggia del porto di Sydney. È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Sydney Children's Hospital.
Le statistiche
In Australia, dall'inizio delle statistiche (nel 1791), sono stati registrati oltre 1.280 incidenti con gli squali, di cui oltre 250 mortali. Acque sempre più affollate e l'aumento delle temperature oceaniche, che sembrano influenzare i modelli di migrazione di questi animali, sarebbero tra le cause dell'aumento degli attacchi, nonostante la pesca eccessiva (secondo quando affermano gli scienziati) stia impoverendo alcune specie. A settembre, un grande squalo bianco ha ucciso un surfista su una spiaggia affollata a nord di Sydney. Due mesi dopo, uno squalo leuca ha ucciso una donna che nuotava al largo di una spiaggia remota nella parte settentrionale della città.