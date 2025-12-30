Il corpo della 55enne californiana uccisa da uno squalo è stato trovato su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa. Il riconoscimento è stato fatto dal padre e dal marito.

I resti di Erica Fox, 55 anni, sono stati ritrovati due giorni fa e il riconoscimento è stato fatto dal padre e dal marito. Fox, riporta il Guardian, faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva.