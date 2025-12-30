Il corpo della 55enne californiana uccisa da uno squalo è stato trovato su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa. Il riconoscimento è stato fatto dal padre e dal marito.
I resti di Erica Fox, 55 anni, sono stati ritrovati due giorni fa e il riconoscimento è stato fatto dal padre e dal marito. Fox, riporta il Guardian, faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva.
Avvistato uno squalo con un corpo umano in bocca
Un testimone che passava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con quello che sembrava un corpo umano in bocca emergere dall'acqua. Ieri il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno tenuto una marcia commemorativa lungo la costa di Lovers Point. Il padre l'ha descritta come una persona empatica e gentile che amava nuotare e che aveva preso parte a numerosi triathlon, tra cui la sfida annuale Escape From Alcatraz.