Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia Occidentale, windsurfer attaccato da uno squalo

Mondo

Il 10 novembre un windsurfer è stato colpito da uno squalo al largo della costa occidentale australiana. Il video mostra il momento dell’attacco, con la tavola che si inabissa tra spruzzi d’acqua. Il 61enne Andy McDonald è rimasto illeso ma la tavola presenta un enorme morso. Ha raccontato che lo squalo è comparso all’improvviso da sotto di lui.

Prossimi video

Kiev sospende ministro coinvolto indagine anticorruzione

Mondo

Sostenibilità aziendale, cosa prevede il pacchetto Ue

Mondo

Terremoto BBC, Trump: Causa per modifiche discorso

Mondo

Meloni: "Piano Mattei è una strategia di respito europeo"

Mondo

Australia Occidentale, windsurfer attaccato da uno squalo

Mondo

Aereo militare turco cade tra Azerbaigian e Georgia: morti

Mondo