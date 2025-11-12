Australia Occidentale, windsurfer attaccato da uno squalo

Il 10 novembre un windsurfer è stato colpito da uno squalo al largo della costa occidentale australiana. Il video mostra il momento dell’attacco, con la tavola che si inabissa tra spruzzi d’acqua. Il 61enne Andy McDonald è rimasto illeso ma la tavola presenta un enorme morso. Ha raccontato che lo squalo è comparso all’improvviso da sotto di lui.
