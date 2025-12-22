Gaza, neonato morto per il freddo tra piogge e guerra

Un neonato di un mese è morto per ipotermia a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, secondo i medici locali. Le piogge intense di dicembre hanno allagato tende e rifugi di fortuna, aggravando le condizioni dei civili sfollati. Le autorità sanitarie parlano di diversi decessi legati all’esposizione al freddo durante le recenti tempeste. I bombardamenti cessati con la tregua di ottobre non hanno fermato del tutto le violenze.