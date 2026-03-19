Raid israeliano su Beirut, almeno 10 morti

Almeno 10 persone sono morte in un raid aereo israeliano che ha colpito il quartiere residenziale di Al-Bashoora, nel centro di Beirut. L’attacco, parte di una serie di bombardamenti nel Paese, ha provocato il crollo di un edificio di dieci piani e gravi danni nell’area. Il bilancio complessivo di queste ultime ore in Libano sale a 27 morti, con centinaia di feriti.
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