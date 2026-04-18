Teheran richiude Hormuz, spari contro navi mercantili

Le forze armate iraniane hanno annunciato di aver richiuso lo Stretto di Hormuz, dopo che gli Stati Uniti avevano deciso di mantenere il blocco navale. Lo stretto era stato riaperto in seguito all’inizio della tregua in Libano. Nello stretto sono stati segnalati colpi d'arma da fuoco contro almeno due navi mercantili. Intanto Mojtaba Khamenei ha scritto su Telegram che la marina iraniana è "pronta a infliggere ai nemici nuove amare sconfitte".