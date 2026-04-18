Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Riapre Hormuz, Trump: "Senza pace blocco porti resta"

Mondo

L'Iran ha riaperto lo Stretto di Hormuz dopo la tregua in Libano, ma il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha avvertito che il transito resterà aperto solo se gli Stati Uniti toglieranno il blocco ai porti iraniani. "Forse non prorogherò il cessate il fuoco, ma il blocco resterà - ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One -. Quindi c'è un blocco e, sfortunatamente, dovremo ricominciare a sganciare bombe".

Prossimi video

Tirana, scontri alla manifestazione contro il premier Rama

Mondo

Libano, secondo giorno di tregua: sfollati rientrano al Sud

Mondo

Frana in Perù, 172 evacuati nella provincia di El Dorado

Mondo

Riapre Hormuz, Trump: "Senza pace blocco porti resta"

Mondo

Papa in Camerun: "Grandezza non si valuta su ricchezza"

Mondo

Perez-Reverte: "La letteratura? Un moltiplicatore di vite"

Mondo