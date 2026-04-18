Riapre Hormuz, Trump: "Senza pace blocco porti resta"

L'Iran ha riaperto lo Stretto di Hormuz dopo la tregua in Libano, ma il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha avvertito che il transito resterà aperto solo se gli Stati Uniti toglieranno il blocco ai porti iraniani. "Forse non prorogherò il cessate il fuoco, ma il blocco resterà - ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One -. Quindi c'è un blocco e, sfortunatamente, dovremo ricominciare a sganciare bombe".
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