Ucraina, nuovi raid russi: morti a Kharkiv e Zaporizhzhia

Nuovi bombardamenti russi hanno colpito diverse città dell'Ucraina. A Kharkiv un attacco missilistico ha ucciso una donna di 40 anni e ferito altre 12 persone, tra cui i suoi due figli: un bambino di 10 anni, ricoverato in ospedale, e una ragazza di 17 anni, soccorsa sul posto per un forte stato di shock. Il raid ha distrutto un'abitazione e danneggiato oltre dieci case. A Zaporizhzhia, invece, una bomba planante ha colpito un distributore di carburante, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. I soccorritori hanno operato tra le macerie e i veicoli in fiamme per mettere in sicurezza le aree colpite e assistere i feriti.