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Cisgiordania, coloni israeliani incendiano moschee

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Nuove tensioni in Cisgiordania occupata. Secondo le autorità palestinesi, coloni israeliani hanno attaccato alcuni villaggi nell'area di Nablus, incendiando due moschee e imbrattando gli edifici con scritte in ebraico, tra cui la frase "vendetta ebraica". Gli episodi seguono i violenti scontri di venerdì nei pressi del villaggio di Tal, in cui sono morti quattro palestinesi e due soldati israeliani. L'esercito di Israele ha confermato di aver trovato tracce degli incendi e delle scritte e ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

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