Iss, equipaggio della Soyuz MS-28 rientra sulla Terra

L'astronauta della NASA Chris Williams e i cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev hanno lasciato la Stazione spaziale internazionale a bordo della Soyuz MS-28 dopo una missione durata 241 giorni. Con la chiusura del portello sono iniziate le procedure per il distacco della capsula e il rientro sulla Terra, con atterraggio previsto nelle steppe del Kazakistan. Prima della partenza, Kud-Sverchkov ha ceduto il comando della ISS all'astronauta della NASA Jessica Meir.
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