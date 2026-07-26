Al "San Diego Comic-Con" migliaia di cosplayer hanno invaso la città mettendo in mostra i loro abiti complessi frutto di mesi di lavoro e sfidando anche le alte temperature. Tra le insidie del grande caldo estivo e i guasti ai costumi, i fan ricorrono all'idratazione e al supporto gratuito del "Cosplay Rescue Bryan Mero" per a riparare gratuitamente in loco gli abiti danneggiati durante la convention.
Prossimi video
New York, in fiamme tre edifici nel Queens: 21 feriti
Mondo
Incendi Spagna e Francia, 300 mila evacuati
Mondo
San Diego, migliaia di cosplayer sfidano il gran caldo
Mondo
Incendi in Francia e Spagna: 300mila sfollati e un morto
Mondo
Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge
Mondo
Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti
Mondo
Auto sulla folla a Berlino, un morto e 15 feriti
Mondo