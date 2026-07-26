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San Diego, migliaia di cosplayer sfidano il gran caldo

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Al "San Diego Comic-Con" migliaia di cosplayer hanno invaso la città mettendo in mostra i loro abiti complessi frutto di mesi di lavoro e sfidando anche le alte temperature. Tra le insidie del grande caldo estivo e i guasti ai costumi, i fan ricorrono all'idratazione e al supporto gratuito del "Cosplay Rescue Bryan Mero" per a riparare gratuitamente in loco gli abiti danneggiati durante la convention.

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