San Diego, migliaia di cosplayer sfidano il gran caldo

Al "San Diego Comic-Con" migliaia di cosplayer hanno invaso la città mettendo in mostra i loro abiti complessi frutto di mesi di lavoro e sfidando anche le alte temperature. Tra le insidie del grande caldo estivo e i guasti ai costumi, i fan ricorrono all'idratazione e al supporto gratuito del "Cosplay Rescue Bryan Mero" per a riparare gratuitamente in loco gli abiti danneggiati durante la convention.