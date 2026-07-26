Incendi in Francia e Spagna: 300mila sfollati e un morto

Oltre 300mila persone sono state fatte evacuare a causa dei roghi devastanti in Francia e Spagna. Nel dipartimento della Gironda il fuoco minaccia Bordeaux, mentre il ministro dell'Interno Laurent Nuñez avverte che l'incendio "richiederà molto tempo per essere domato". In Spagna le fiamme hanno bruciato oltre 45mila ettari e provocato un morto a Valencia. Il premier Sanchez parla di "momento complesso" e la presidente Ayuso di "peggior incendio nella storia".