Oltre 300mila persone sono state fatte evacuare a causa dei roghi devastanti in Francia e Spagna. Nel dipartimento della Gironda il fuoco minaccia Bordeaux, mentre il ministro dell'Interno Laurent Nuñez avverte che l'incendio "richiederà molto tempo per essere domato". In Spagna le fiamme hanno bruciato oltre 45mila ettari e provocato un morto a Valencia. Il premier Sanchez parla di "momento complesso" e la presidente Ayuso di "peggior incendio nella storia".
Prossimi video
Iss, equipaggio della Soyuz MS-28 rientra sulla Terra
Mondo
New York, in fiamme tre edifici nel Queens: 21 feriti
Mondo
Incendi Spagna e Francia, 300 mila evacuati
Mondo
San Diego, migliaia di cosplayer sfidano il gran caldo
Mondo
Incendi in Francia e Spagna: 300mila sfollati e un morto
Mondo
Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge
Mondo
Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti
Mondo