Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incendi in Francia e Spagna: 300mila sfollati e un morto

Mondo

Oltre 300mila persone sono state fatte evacuare a causa dei roghi devastanti in Francia e Spagna. Nel dipartimento della Gironda il fuoco minaccia Bordeaux, mentre il ministro dell'Interno Laurent Nuñez avverte che l'incendio "richiederà molto tempo per essere domato". In Spagna le fiamme hanno bruciato oltre 45mila ettari e provocato un morto a Valencia. Il premier Sanchez parla di "momento complesso" e la presidente Ayuso di "peggior incendio nella storia".

Prossimi video

Iss, equipaggio della Soyuz MS-28 rientra sulla Terra

Mondo

New York, in fiamme tre edifici nel Queens: 21 feriti

Mondo

Incendi Spagna e Francia, 300 mila evacuati

Mondo

San Diego, migliaia di cosplayer sfidano il gran caldo

Mondo

Incendi in Francia e Spagna: 300mila sfollati e un morto

Mondo

Cina, il tifone Noul flagella il Sud: venti forti e piogge

Mondo