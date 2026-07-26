New York, in fiamme tre edifici nel Queens: 21 feriti

A New York un incendio divampato nel quartiere Flushing del Queens ha provocato il ferimento di almeno 21 persone, tra cui 19 vigili del fuoco. Le fiamme sono partite da una casa e si sono poi estese a due edifici adiacenti. Nessuno dei feriti versa in pericolo di vita, ma cinque pompieri hanno riportato lesioni da moderate a gravi. Molti residenti sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso.