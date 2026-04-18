Madrid, leader progressisti uniti contro le destre radicali

Leader progressisti si sono riuniti a Madrid per un vertice “in difesa della democrazia”, promosso dal premier spagnolo Pedro Sánchez con l'obiettivo di coordinare una risposta all’avanzata delle destre radicali. Tra i partecipanti anche la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha sottolineato la necessità di rafforzare diritti sociali e cooperazione internazionale in un contesto globale segnato da tensioni politiche.