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Cina, corridori terminano la maratona della Grande Muraglia

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Quasi 1.500 corridori provenienti da oltre 50 paesi hanno partecipato alla 23ª edizione della Maratona della Grande Muraglia nel nord della Cina, che si è svolta sabato 16 maggio.

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