Cina, corridori terminano la maratona della Grande Muraglia

Quasi 1.500 corridori provenienti da oltre 50 paesi hanno partecipato alla 23ª edizione della Maratona della Grande Muraglia nel nord della Cina, che si è svolta sabato 16 maggio.
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