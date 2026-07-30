Enorme cratere in Polonia, forse è missile russo

Un oggetto caduto nella Polonia orientale durante la notte sembra essere un missile russo, come ha dichiarato il 30 luglio il primo ministro polacco Donald Tusk, dopo che le autorità hanno individuato un cratere e detriti sparsi in un campo a seguito delle segnalazioni di un’esplosione. La Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento per mettere in sicurezza il proprio spazio aereo dopo che i raid aerei russi hanno causato la morte di almeno otto persone nella vicina Ucraina, tra cui una a Kiev, la capitale, in attacchi che si sono estesi fino alla città occidentale di Leopoli. L’oggetto ha lasciato un cratere largo circa 10 m: secondo le autorità locali, si trovava in un terreno agricolo a circa 2 km dagli edifici residenziali. Nelle prime ore del 30 luglio nella città polacca di Lublin si sono udite le sirene, che avvertivano di possibili attacchi aerei. In un filmato girato da un turista britannico, si sentivano forti sirene mentre il turista riprendeva l’ambiente circostante da un balcone.