Boom di turisti internazionali e locali in Cina nell'area del fiume Yedong, nella contea di Huangping, per provare la discesa in corda doppia lungo la cascata Feishuiya, alta 120 metri. L'iniziativa di turismo culturale estivo ha unito acqua, sport estremi e benessere, trasformando le risorse naturali del territorio in un motore economico per la provincia del Guizhou.
Prossimi video
Leopoli, madre ascolta il cuore della figlia trapiantato a un bambino
Mondo
Cina, boom turisti per discesa di 120 m da cascata Feishuiya
Mondo
Terremoto in Giappone, si cercano i sopravvissuti
Mondo
Enorme cratere in Polonia, forse è missile russo
Mondo
Morte avvelenate, nuovi sopralluoghi degli esperti tedeschi
Mondo
Spagna, si temono nuovi incendi nei prossimi giorni
Mondo
Emergenza incendi, a Creta evacuate 8000 persone. Migliorano Francia e Spagna
Mondo