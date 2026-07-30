Cina, boom turisti per discesa di 120 m da cascata Feishuiya

Boom di turisti internazionali e locali in Cina nell'area del fiume Yedong, nella contea di Huangping, per provare la discesa in corda doppia lungo la cascata Feishuiya, alta 120 metri. L'iniziativa di turismo culturale estivo ha unito acqua, sport estremi e benessere, trasformando le risorse naturali del territorio in un motore economico per la provincia del Guizhou.