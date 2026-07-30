Leopoli, madre ascolta il cuore della figlia trapiantato a un bambino

All'Ospedale Pediatrico di San Nicola a Leopoli, in Ucraina, è avvenuto un toccante incontro: una madre ha potuto ascoltare il battito del cuore della figlia di 10 anni, morta di recente, trapiantato nel petto di Nazar, un bambino di 12 anni. Nazar ha lottato tre anni contro leucemia, polmonite e insufficienza cardiaca. Il trapianto è stato possibile grazie alla scelta dei genitori della piccola di donare gli organi