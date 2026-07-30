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Terremoto in Giappone, si cercano i sopravvissuti

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I soccorritori si sono affrettati a cercare i sopravvissuti intrappolati in una cartiera e in un centro commerciale dopo che, due giorni fa, un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, causando la morte di almeno 17 persone. L’amministrazione della prefettura di Kumamoto ha dichiarato che il bilancio delle vittime del terremoto è ora di 17 persone, la maggior parte delle quali presso la cartiera della Nippon Paper Industries e il centro commerciale Aeon. Altre sei persone sono in arresto cardiopolmonare, ha aggiunto. Includendo i casi ancora oggetto di indagine per un possibile collegamento con il terremoto, il bilancio delle vittime è di 28, ha dichiarato il portavoce principale del governo giapponese.

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