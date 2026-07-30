Spagna, si temono nuovi incendi nei prossimi giorni

La Spagna continua a bruciare: un video diffuso il 30 luglio mostra i vigili del fuoco impegnati a domare un incendio a Fermoselle, nella provincia di Zamora, nel nord-ovest della Spagna, mentre gli incendi boschivi infuriano. Proprio in questa zona le autorità hanno lanciato un allarme ed emesso un ordine di evacuazione per sei città, chiedendo a circa 1.000 persone di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni. Il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha avvertito che ci attendono «tre giorni difficili», caratterizzati da forti venti e temperature elevate, anche se il grande incendio nella regione di Ávila e Madrid si è stabilizzato, consentendo alle autorità di revocare alcuni degli ordini di evacuazione e di permanenza al chiuso.