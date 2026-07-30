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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Grecia, incendi nelle isole: morti tre vigili del fuoco

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Tre vigili del fuoco hanno perso la vita mentre combattevano gli incendi boschivi che hanno devastato la Grecia in questi giorni. Due sono rimasti intrappolati nell’incendio di Creta, dove i forti venti hanno infatti propagato le fiamme nelle aree ricche di vegetazione, minacciando le abitazioni nelle valli montuose. Un altro è deceduto in un incendio separato nella regione del Peloponneso. La guardia costiera greca ha evacuato oltre ottomila persone persone dall’isola di Creta, dopo l’incendio boschivo. Sull’isola di Lesbo, le autorità hanno invitato gli abitanti della località costiera di Plomari ad abbandonare le proprie abitazioni, poiché un incendio minacciava la città.

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