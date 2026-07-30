Ucraina, attacchi russi in varie località: diversi morti

Un vasto attacco missilistico russo in diverse zone dell’Ucraina ha causato almeno diversi morti, tra cui uno a Kiev. Fumo e fiamme si sono levati sopra la capitale mentre le scie dei missili e dei sistemi di difesa aerea illuminavano il cielo notturno: gli abitanti di Kiev si sono rifugiati in massa in una stazione della metropolitana durante gli strike russi. Nella città natale del presidente Volodymyr Zelenskiy, Kryvyi Rih, nel centro del Paese, sono rimaste vittime degli attacchi anche due bambine di 5 e 12 anni. Colpita anche la città ucraina di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, danneggiando due condomini, ferendo 15 persone e intrappolandone altre sotto le macerie. Gli attacchi sono avvenuti mentre il presidente Zelenskiy tornava dagli Stati Uniti, dove ha dichiarato che il presidente Donald Trump ha acconsentito a concedere all’Ucraina le licenze per i missili Patriot.