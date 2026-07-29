Grecia, incendio a Lesbo: evacuazioni vicino a Plomari

Un vasto incendio boschivo minaccia la cittadina costiera di Plomari, sull'isola greca di Lesbo. Le autorità hanno invitato i residenti a lasciare le proprie abitazioni, mentre decine di vigili del fuoco e sei velivoli sono impegnati nel tentativo di contenere le fiamme, alimentate dal forte vento. L'emergenza si inserisce nell'ondata di incendi che sta colpendo diversi Paesi dell'Europa meridionale.