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Grecia, incendio a Lesbo: evacuazioni vicino a Plomari

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Un vasto incendio boschivo minaccia la cittadina costiera di Plomari, sull'isola greca di Lesbo. Le autorità hanno invitato i residenti a lasciare le proprie abitazioni, mentre decine di vigili del fuoco e sei velivoli sono impegnati nel tentativo di contenere le fiamme, alimentate dal forte vento. L'emergenza si inserisce nell'ondata di incendi che sta colpendo diversi Paesi dell'Europa meridionale.

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