Uk, Count Binface a SkyTG24: "Sono la scelta logica contro Farage"

Il principale sfidante di Nigel Farage per il seggio di Clacton alle suppletive per il parlamento britannico è un personaggio interstellare con un bidone della spazzatura in testa creato dal comico inglese David Harvey. L'intervista di Tiziana Prezzo
Mancano due settimane all'elezione suppletiva per il seggio parlamentare di Clacton. Nigel Farage, leader di Reform Uk, si è infatti dimesso qualche settimana fa, travolto da sospetti e accuse di carattere finanziario. Ora si ripresenta e il suo principale sfidante è Count Binface, letteralmente “Conte faccia da bidone della spazzatura”, personaggio interstellare creato dalla vena satirica del comico inglese - e classicista laureato ad Oxford - David Harvey. I sondaggi delle scorse settimane hanno dato in testa Count Binface: se il conte vincesse Farage resterebbe fuori dal Parlamento.
“Quello che vedi è quello che ottieni - ha detto di sé stesso Count Binface intervistato per Sky TG24 da Tiziana Prezzo -. Nessun segreto. Nessuna donazione da cinque milioni di sterline da scovare da parte dei media internazionali. La mia arma è la mia genialità e il manifesto elettorale. Ho la personalità e le proposte per sconfiggere non solo Nigel, ma direi qualsiasi politico sulla Terra in una competizione leale”. L'intervista di Tiziana Prezzo nel video.