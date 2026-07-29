Uk, Count Binface a SkyTG24: "Sono la scelta logica contro Farage"

Mancano due settimane all'elezione suppletiva per il seggio parlamentare di Clacton. Nigel Farage, leader di Reform Uk, si è infatti dimesso qualche settimana fa, travolto da sospetti e accuse di carattere finanziario. Ora si ripresenta e il suo principale sfidante è Count Binface, letteralmente “Conte faccia da bidone della spazzatura”, personaggio interstellare creato dalla vena satirica del comico inglese - e classicista laureato ad Oxford - David Harvey. I sondaggi delle scorse settimane hanno dato in testa Count Binface: se il conte vincesse Farage resterebbe fuori dal Parlamento.

“Quello che vedi è quello che ottieni - ha detto di sé stesso Count Binface intervistato per Sky TG24 da Tiziana Prezzo -. Nessun segreto. Nessuna donazione da cinque milioni di sterline da scovare da parte dei media internazionali. La mia arma è la mia genialità e il manifesto elettorale. Ho la personalità e le proposte per sconfiggere non solo Nigel, ma direi qualsiasi politico sulla Terra in una competizione leale”. L'intervista di Tiziana Prezzo nel video.