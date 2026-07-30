Il 29 luglio l’esercito statunitense ha dichiarato di aver completato l’ultima ondata di attacchi contro l’Iran, che ha colpito decine di obiettivi. Washington ha definito gli attacchi una “risposta potente” ai missili iraniani lanciati il giorno prima contro le forze statunitensi in Medio Oriente. L’Iran ha confermato di aver sparato contro basi statunitensi in Giordania e contro navi nello Stretto di Hormuz, respingendo inoltre una proposta dell’Oman di gestire congiuntamente lo stretto. Le immagini diffuse il 30 luglio dalla TV di Stato iraniana IRIB mostravano persone impegnate a rimuovere le macerie da un edificio residenziale alla ricerca di vittime dopo un attacco sull’isola di Qeshm.
Prossimi video
Terremoto in Giappone, si cercano i sopravvissuti
Mondo
Enorme cratere in Polonia, forse è missile russo
Mondo
Morte avvelenate, nuovi sopralluoghi degli esperti tedeschi
Mondo
Spagna, si temono nuovi incendi nei prossimi giorni
Mondo
Emergenza incendi, a Creta evacuate 8000 persone. Migliorano Francia e Spagna
Mondo
Grecia, incendi nelle isole: morti tre vigili del fuoco
Mondo
Guerra in Iran, Usa completano ultima ondata di attacchi
Mondo