Almeno 700 persone sono state evacuate nella provincia di Cáceres, nell'ovest della Spagna, a causa degli incendi boschivi che hanno interessato circa 2.200 ettari di territorio: almeno tre strutture sono state distrutte. Sul posto sono stati dispiegati 23 reparti di vigili del fuoco e 23 mezzi aerei. Le condizioni meteo favorevoli potrebbero agevolare le operazioni di spegnimento.
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Spagna, incendi a Cáceres: evacuate almeno 700 persone
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