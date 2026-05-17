Australia, uomo muore dopo essere stato morso da uno squalo

Il 16 maggio un uomo è stato aggredito da uno squalo al largo delle coste dell'Australia Occidentale ed è deceduto a causa delle ferite riportate. Si tratta del secondo attacco mortale da parte di uno squalo in Australia dall'inizio dell'anno.
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