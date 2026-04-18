Libano, secondo giorno di tregua: sfollati rientrano al Sud

Nel secondo giorno di cessate il fuoco in Libano, migliaia di sfollati hanno fatto rientro nelle città devastate del sud del Paese. Trump ha dichiarato di aver vietato a Israele ulteriori bombardamenti in Libano. Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto che la tregua si trasformi in "accordi permanenti", mentre Hezbollah ha ribadito di voler mantenere "il diritto a resistere".
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