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Libano, secondo giorno di tregua: sfollati rientrano al Sud

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Nel secondo giorno di cessate il fuoco in Libano, migliaia di sfollati hanno fatto rientro nelle città devastate del sud del Paese. Trump ha dichiarato di aver vietato a Israele ulteriori bombardamenti in Libano. Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto che la tregua si trasformi in "accordi permanenti", mentre Hezbollah ha ribadito di voler mantenere "il diritto a resistere".

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