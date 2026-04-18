Frana in Perù, 172 evacuati nella provincia di El Dorado

Una frana nella parte alta di una frazione della provincia di El Dorado, nel nord del Perù, ha reso inagibili alcuni campi, la scuola materna e diverse abitazioni, mettendo a rischio colture e residenti. Le autorità hanno evacuato 172 persone, ospitate in un centro sportivo a San José de Sisa. Hernando Tavera, direttore dell'Istituto Geofisico del Perù, ha escluso cause tettoniche attribuendo il fenomeno alle piogge intense.
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