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Frana in Perù, 172 evacuati nella provincia di El Dorado

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Una frana nella parte alta di una frazione della provincia di El Dorado, nel nord del Perù, ha reso inagibili alcuni campi, la scuola materna e diverse abitazioni, mettendo a rischio colture e residenti. Le autorità hanno evacuato 172 persone, ospitate in un centro sportivo a San José de Sisa. Hernando Tavera, direttore dell'Istituto Geofisico del Perù, ha escluso cause tettoniche attribuendo il fenomeno alle piogge intense.

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