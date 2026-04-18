Tirana, scontri alla manifestazione contro il premier Rama

La polizia di Tirana ha usato idranti e spray al peperoncino per disperdere i manifestanti dell'opposizione che hanno lanciato bombe carta contro l'ufficio del premier Edi Rama. Il Partito Democratico, organizzatore della protesta, chiede le dimissioni del primo ministro accusandolo di corruzione. Le tensioni sono cresciute da dicembre, dopo che la procura speciale ha incriminato la vice di Rama, Belinda Balluku, per presunte interferenze in appalti pubblici.
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