Sky TG25, tra le due guerre

Nella puntata di Sky TG25 di oggi, con Amb. Michele Valensise, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali, e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, focus sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente. In Ucraina si analizza il tentativo fallito di incontro tra Zelensky e Putin dopo la lettera di Kiev, mentre sul Medio Oriente il fronte libanese viene indicato come nodo decisivo per i possibili equilibri di pace con l’Iran.