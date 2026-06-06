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Sky TG25, tra le due guerre

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Nella puntata di Sky TG25 di oggi, con Amb. Michele Valensise, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali, e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, focus sulle guerre in Ucraina e Medio Oriente. In Ucraina si analizza il tentativo fallito di incontro tra Zelensky e Putin dopo la lettera di Kiev, mentre sul Medio Oriente il fronte libanese viene indicato come nodo decisivo per i possibili equilibri di pace con l’Iran.

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