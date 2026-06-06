Albania, protesta contro il resort del genero di Trump

Centinaia di manifestanti si sono riuniti a Zvernec, in Albania, per protestare contro il progetto di un maxi-resort sostenuto dalla società di Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Ambientalisti e residenti temono che l'intervento possa compromettere l'area protetta di Vjosa-Narta, habitat di fenicotteri, tartarughe marine e altre specie.
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