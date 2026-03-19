Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, inizia la stagione di fioritura dei ciliegi

Mondo

La stagione dei fiori di ciliegio è ufficialmente iniziata a Tokyo: l'inaugurazione quest'anno è arrivata cinque giorni prima rispetto all’anno scorso. La JMA ha contato 61 fiori sbocciati su un albero presso il Santuario Yasukuni della capitale giapponese.

Prossimi video

Guerra in Iran, missili su Tel Aviv durante la notte

Mondo

Sky TG24 Mondo, la puntata del 18 marzo

Mondo

Iran, da intelligence Usa parziale smentita a Trump

Mondo

Guerra in Medioriente, terzo giorno di invasione in Libano

Mondo

Guerra Iran, blocco di Hormuz al centro del Consiglio europeo

Mondo

Meningite nel Regno Unito, studenti in coda per il vaccino

Mondo