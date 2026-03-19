Giappone, inizia la stagione di fioritura dei ciliegi

La stagione dei fiori di ciliegio è ufficialmente iniziata a Tokyo: l'inaugurazione quest'anno è arrivata cinque giorni prima rispetto all’anno scorso. La JMA ha contato 61 fiori sbocciati su un albero presso il Santuario Yasukuni della capitale giapponese.
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